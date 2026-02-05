Эксперт объяснила, почему абьюз чаще затрагивает женщин

Эксперт Давидян назвала женщин 35–45 лет наиболее уязвимыми к абьюзу на работе

Женщины в возрасте 35–45 лет чаще других сталкиваются с абьюзом на рабочем месте в России, рассказала предприниматель и наставник по бизнесу Лиана Давидян.

По словам Лианы Давидян, женщины в возрасте 35–45 лет становятся наиболее уязвимыми к абьюзу на работе из-за сочетания профессионального опыта и возрастающих личных обязанностей. Эксперт отметила, что к сотрудницам этого возраста предъявляются высокие требования, но одновременно у них появляется больше забот вне работы — семья, родители, здоровье. Это снижает их внутренние ресурсы и делает более восприимчивыми к психологическому давлению.

«У женщин в этом возрасте появляется много дополнительных фронтов: семья, родители, здоровье. Естественно фокус и внешний ресурс размывается, „фигура“ становится более слабой. А абьюз выбирает всегда самого слабого, то есть того, кто не имеет достаточного ресурса, чтобы на самом начальном этапе остановить эту историю», — пояснила Давидян в эфире радио Sputnik.

Эксперт добавила, что сегодня многие ошибочно называют абьюзом любой дискомфорт на работе, не зная критериев психологического насилия. Главный признак абьюза — когда сотрудник вместо желания работать испытывает лишь стремление выжить.

«Публичные унижения, воспитание при свидетелях, грубый сарказм, размытые критерии оценки, принуждение, изоляция, сплетни за спиной и присвоение результатов — все это проявления абьюза на рабочем месте. Часто нездоровая конкуренция возникает из-за негласного поощрения руководства», — уточнила Давидян.

В завершение эксперт посоветовала задуматься о смене работы или руководителя ради сохранения душевного и эмоционального равновесия.

