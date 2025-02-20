Эксперт объяснила, когда работника могут отправить в отпуск принудительно

Специалист бухгалтерского сервиса «Кнопка» Дарья Першина рассказала, может ли работодатель отправить сотрудника в отпуск в принудительном порядке и в каком случае это произойдет, сообщает «Секрет фирмы» .

Эксперт напомнила, что по закону работнику положено 28 дней отпуска за год, это количество можно разбивать, при этом один из отпусков должен составлять 14 дней подряд.

Отправить сотрудника в отпуск принудительно могут только в том случае, если график отпусков был составлен заранее или это было прописано в нормативном акте компании. Если же в данной организации отпуск не делится, то работника могут отправить отдыхать на все 28 дней сразу, уточнила Першина.

«В остальных случаях заставить сотрудника пойти в отпуск без его согласия и заявления не получится», — сказала она.

При этом поменять график одна из сторон не сможет без уважительной причины, а перенести даты можно в случае болезни, добавила эксперт.