Эксперт объяснила, когда работника могут отправить в отпуск принудительно
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Специалист бухгалтерского сервиса «Кнопка» Дарья Першина рассказала, может ли работодатель отправить сотрудника в отпуск в принудительном порядке и в каком случае это произойдет, сообщает «Секрет фирмы».
Эксперт напомнила, что по закону работнику положено 28 дней отпуска за год, это количество можно разбивать, при этом один из отпусков должен составлять 14 дней подряд.
Отправить сотрудника в отпуск принудительно могут только в том случае, если график отпусков был составлен заранее или это было прописано в нормативном акте компании. Если же в данной организации отпуск не делится, то работника могут отправить отдыхать на все 28 дней сразу, уточнила Першина.
«В остальных случаях заставить сотрудника пойти в отпуск без его согласия и заявления не получится», — сказала она.
При этом поменять график одна из сторон не сможет без уважительной причины, а перенести даты можно в случае болезни, добавила эксперт.