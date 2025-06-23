Эксперт объяснила, какие правила вводит новый закон о депремировании с сентября

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Новый Федеральный закон от 07. 06. 2025 N144 регламентирует процессы снижения премий за дисциплинарный поступок сотрудника. О новых правилах, которые вступят в силу с 1 сентября 2025 года, РИАМО рассказала доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансовый университет при правительстве РФ Ольга Борисова.

По словам эксперта, новый закон направлен на защиту интересов сотрудников и сохранение им гарантий по получению доходов определенного размера вне зависимости от их формы —оклад, премия.

Борисова пояснила, что закон вводит новые правила депремирования сотрудников компаний, которые касаются следующих пунктов Трудового права:

· установления лимита на снижение надбавки, но не более чем на 20% (оклад + гарантированная ежемесячная надбавка) в месяце, в котором сотрудник совершил проступок;

· необходимости документального регламентирования возможности снижения заработка в результате определенных действий сотрудника. Подобная норма должна быть зафиксирована в трудовом договоре и локальном нормативном акте;

· введения процедурных гарантий, предполагающих принятие нормативного акта в компании о депремировании с участием профсоюзной организации и ознакомление с ним трудового коллектива под подпись;

· введения процедуры ознакомления сотрудника в случае наложения дисциплинарных взысканий на него (получения объяснений в течение 2-х дней, выпуском приказа об этом и ознакомлением под подпись).