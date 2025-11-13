Эксперт объяснила, как сохранить работу при развитии искусственного интеллекта

Бизнес-аналитик Дарья Калишина предупредила, что к 2026 году 6–8% трудоустроенных россиян могут потерять работу из-за внедрения искусственного интеллекта (ИИ). Она рассказала, какие шаги помогут сохранить востребованность на рынке труда, сообщает Газета.ru .

По ее словам, наибольший риск потери работы из-за ИИ существует в сферах с преобладанием рутинных задач. Речь идет не о массовых сокращениях, а о постепенной трансформации профессий и требований к квалификации.

Эксперт рекомендовала в первую очередь освоить ИИ как помощника, а не конкурента. Она пояснила, что важно понимать принципы работы нейросетей, чтобы эффективно использовать их для анализа, поиска идей и автоматизации рутинных процессов.

Вторым шагом Калишина назвала развитие «человеческих» навыков — коммуникации, лидерства и аналитического мышления. Она подчеркнула, что именно эти качества невозможно заменить алгоритмами.

Третьим советом стало доверие собственному опыту. Калишина пояснила, что профессиональные знания помогают определить, где автоматизация действительно необходима, а также видеть риски и связи между процессами.

Эксперт рекомендовала быть готовыми к постоянному обучению, поскольку ИИ развивается быстрее любых корпоративных систем. По ее словам, обучение должно стать неотъемлемой частью профессиональной жизни.

Наконец, Калишина посоветовала не бояться менять направление деятельности и быть гибкими, так как искусственный интеллект ускоряет эволюцию профессий, а не лишает их смысла.

