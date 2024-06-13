Эксперт объяснила, чем опасен троллинг телефонных мошенников

Эксперт Храпунова: телефонные мошенники могут отомстить за попытку высмеять их

Замдиректора фонда «За права заемщиков» Алла Храпунова назвала плохой идеей высмеивать телефонных мошенников. По ее словам, аферисты могут ответить местью за розыгрыш.

Эксперт отметила, что зачастую злоумышленники записывают разговор. Она предупредила, что в дальнейшем они могут подделать номер телефона и обмануть других людей.

«Например, вам позвонили, вы знаете, что это мошенник, и решили подшутить над ним, „потроллить“, если использовать сленговое слово. А мошенники в ответ ваш номер себе записывают и начинают им прикрываться, звонить от вашего имени», — объяснила Храпунова в интервью радио Sputnik.

Специалист подчеркнула, что необходимо сразу же бросать трубку, если звонок поступил от мошенника. Такие действия позволят избежать негативных последствий, заключила Храпунова.