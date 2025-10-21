Эксперт объяснил трудности поиска телефонов семьи Усольцевых в лесу

Член совета директоров компаний «НТЦ ИТ РОСА» и «Рутек» Сергей Кравцов пояснил, что определить местоположение телефонов семьи Усольцевых в лесу значительно сложнее, чем в городе. Все дело в слабом покрытии сотовой связи и необходимости включенного устройства, сообщает RT .

Если телефон выключен или разрядился, он не передает сигнал, и отследить его невозможно. Эксперт пояснил, что в городах при хорошем покрытии антеннами точность определения местоположения может достигать сотен или даже десятков метров. Однако в удаленных районах с одной-двумя вышками точность резко снижается и может составлять километры или даже десятки километров.

«В таких условиях телефон может находиться где-то в большом секторе вокруг единственной вышки», — рассказал Кравцов.

Он добавил, что GPS-координаты позволяют определить местоположение точнее, но только если телефон включен и способен их передать. В глухой тайге, где мало вышек, зоны покрытия очень велики, поэтому точность остается низкой.

«Три вышки могут покрывать 500 кв. км и показывать наличие устройства лишь на этом большом участке, но не конкретную точку. В результате можно определить только примерную зону, но не точное место в лесу», — подытожил эксперт.

Следственный комитет России рассматривает несчастный случай как основную версию исчезновения семьи во время похода.

Семья Усольцевых пропала 28 сентября 2025 года. Они пошли в поход к скале Буратинка в Партизанском районе и пропали. Крупные поиски с использованием волонтеров завершились 12 октября. Но сотрудники МЧС продолжают разыскивать Усольцевых.

