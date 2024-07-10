Эксперт объяснил приверженность россиянок чайлдфри влиянием прозападной культуры

Кандидат психологических наук и эксперт по религиозным культам Александр Невеев прокомментировал уровень популяризации семейных ценностей в России. По его мнению, женщины, который придерживаются идеи чайлдфри, «во многом находятся под влиянием» прозападной культуры, сообщает RuNews24.ru .

«Я хотел бы снять ответственность с женщин, которые придерживаются мнения о возможности делать аборт или не заводить детей, занимаясь карьерой. Они во многом находятся под влиянием современной прозападной культуры, которая способствует сокращению населения планеты», — заявил Невеев.

По его словам, девушки, которые не хотят рожать детей, становятся клиентами психотерапевтов и психологов. Таких дам «влечет отсутствие чего-то важного», а именно — реализации как супруги и матери, считает эксперт. По его словам, это главный источник идентичности для представительниц прекрасного пола.

Невеев также обратил внимание, что влияние церкви в этом вопросе имеет особую важность. Тем не менее, не каждый популярный в Сети священник обладает нужным духовным познанием, а некоторые из них и вовсе «больше ориентированы на сенсации, чем на помощь людям», считает кандидат наук.