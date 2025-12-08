Эксперт объяснил, почему зумеры выбирает творческие профессии

Управляющий партнер кадровой компании Cornerstone Владислав Быханов рассказал, что представители поколения Z чаще выбирают творческие профессии благодаря свободе выбора и отсутствию необходимости бороться за базовые потребности, сообщает Sputnik .

Поколение Z отличается от предыдущих поколений тем, что может позволить себе выбирать профессию по душе, а не только ради заработка.

Эксперт отметил, что такие возможности появились благодаря усилиям поколения X, которое обеспечило стабильность и комфорт для молодежи. Это позволило молодым людям сосредоточиться на саморазвитии и творчестве, а также жить без спешки и излишней тревожности.

«Основы заложены поколением X. Именно оно создало условия, в которых молодое поколение может свободно развиваться. Молодежь сегодняшнего дня живет без спешки и чрезмерной тревожности. Они понимают важность сохранения энергии и ресурсов», — пояснил Быханов.

По словам эксперта, современные молодые люди предпочитают избегать ранних браков и больших семейных обязательств, а также стремятся к независимости. Для них строят небольшие квартиры, что позволяет сохранять свободу выбора.

«Зумеры осознают необходимость заботы прежде всего о себе. Это позволяет им сохранять независимость и свободу выбора», — подчеркнул Быханов.

Он добавил, что такой подход способствует развитию ответственности и осторожности у молодежи. Зумеры следуют принципам здорового образа жизни, что положительно влияет на их здоровье и общество. Творчество становится для них способом выражения внутренней свободы и преодоления тревожности, а также источником радости и смысла.

