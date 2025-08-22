Эксперт объяснил, почему установка Max будет обязательна для россиян

Системный администратор компании Glolime Владислав Рязанов объяснил причины обязательной установки приложения Max для всех россиян с 1 сентября 2025 года, сообщает АБН24 .

По его мнению, включение данной платформы в перечень предустанавливаемых приложений на гаджетах — это мера, ориентированная на усиление национальной цифровой инфраструктуры и укрепление информационной безопасности страны.

Подобная стратегия гарантирует гражданам доступ к ключевым государственным сервисам, образовательным и развлекательным порталам, избавляя от нужды в самостоятельной установке сторонних программ, отметил Рязанов.

Более того, это способствует развитию российского софта, уменьшает зависимость от зарубежных платформ и создает стимулы для конкуренции в сфере цифровых разработок. Эксперт указал на то, что внедрение приложения Max также позволит государству более эффективно управлять информационными потоками и гарантировать безопасность населения.

«Обязательная предустановка — это не только способ повысить удобство пользователей, но и важный инструмент для защиты от киберугроз и распространения вредоносных программ», — добавил Рязанов.

В заключение он подчеркнул, что данная инициатива соответствует мировым трендам цифровизации и содействует формированию более стабильной и защищенной национальной цифровой среды.