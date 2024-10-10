Эксперт объяснил, почему трупы погибших альпинистов не снимают с большой высоты

Выживальщик Ярин: снимать трупы с высоты от 7 тыс м очень дорого и опасно

Выживальщик Михаил Ярин рассказал, что на склонах гор-восьмитысячников лежит множество тел альпинистов, которые погибли в своих попытках покорить вершины. Так он прокомментировал трагическую гибель пяти граждан России во время их восхождения на Дхаулагири в Непале, сообщает Инфо24 .

«Трупы с высоты от 7000 метров почти не снимают. Очень дорого и опасно», — объяснил эксперт.

Группа из шести российских альпинистов, включающая Александра Душейко, Олега Круглова, Владимира Чистикова, Михаила Носенко, Дмитрия Шпилева и Валерия Шамало, планировала осуществить восхождение на вершину Дхаулагири, высота которой составляет 8167 метров. Однако один из участников, почувствовав себя плохо, остался в базовом лагере. В итоге Валерий Шамало оказался единственным, кто выжил из группы.

Пятеро других альпинистов погибли, упав с высоты нескольких метров. По сообщениям СМИ, альпинисты были связаны между собой, и один из них вдруг начал падать, утащив за собой остальных. На данный момент тела всех пятерых находятся на склоне горы, где произошло падение. Существует вероятность, что их не удастся эвакуировать.

9 октября спасательные службы Непала не смогли вылететь за телами погибших россиян из-за плохих погодных условий — в районе Дхаулагири наблюдалась низкая облачность.

Еще одна попытка эвакуации с помощью вертолета 10 октября также не увенчалась успехом. По словам специалистов, склон слишком крутой для безопасной посадки и высадки спасательной группы.

Сейчас идут обсуждения других вариантов эвакуации тел погибших.