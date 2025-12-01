Эксперт объяснил, почему не стоит мыть курицу перед приготовлением

Автор и ведущий программы «Живая еда» Сергей Малоземов рассказал, что мытье куриного мяса перед приготовлением может быть опасно для здоровья из-за распространения бактерий.

Мыть курицу перед приготовлением не только бесполезно, но и опасно, отметил Малоземов. По его словам, на поверхности куриного мяса могут находиться опасные микроорганизмы, такие как сальмонелла и листерия.

«В процессе мытья курицы под краном образуются микрокапли, которые разносят бактерии по всей кухне и оседают на различных поверхностях. Это подтверждено научными экспериментами», — пояснил Малоземов в эфире радио Sputnik.

Эксперт рекомендовал вместо мытья обтирать курицу бумажными салфетками, а затем подвергать ее тщательной термической обработке. Он добавил, что современное куриное мясо уже проходит предварительную обработку на птицефабриках, поэтому дополнительное мытье не требуется.

Малоземов подчеркнул, что такой подход не только безопаснее, но и помогает добиться лучшей корочки при жарке.

