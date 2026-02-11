Эксперт объяснил, когда и кого могут наказать за ИИ-контент без маркировки

В случае вреда гражданам или введения людей в заблуждение ответственность за ИИ-контент без маркировки может лечь на автора, а в отдельных ситуациях — и на платформу, сообщил РИАМО IT-эксперт в области искусственного интеллекта и цифровых технологий Максим Рыбальченко.

«Вопрос ответственности тоже не имеет одного простого ответа. Если ИИ-контент вводит людей в заблуждение или наносит вред, ответственность может лежать на авторе, который его создал и опубликовал», — сказал Рыбальченко.

Он добавил, что в отдельных случаях ответственность будет и на платформе, если она систематически распространяет подобные материалы и не реагирует на жалобы, но тут важно доказать системность и умысел.

«Пока нет четко закрепленного правила, которое однозначно определяло бы ответственного именно за немаркированный ИИ-контент, поэтому каждая ситуация разбирается отдельно», — пояснил эксперт.

