Эксперт объяснил, как выбрать подарок ребенку к окончанию учебного года

Окончание учебного года — значимый этап, когда родители и близкие стремятся отметить успехи ребенка и вдохновить его на новые достижения. Однако важно не просто выбрать приятный подарок, а подобрать такой, который действительно станет поддержкой и стимулом для развития. Об этом сообщил РИАМО директор по маркетингу modi Максим Кирьянов.

Для ребенка это время подведения итогов, празднования достижений и постановки новых целей. Подарок в этот момент — не просто знак внимания, а значимый элемент мотивации к новым свершениям и символ признания усилий. К тому же не стоит забывать, что окончание учебного года совпадает с Днем защиты детей — напоминанием о значении заботы и поддержки юного поколения.

«Лучший выбор — это товары, поддерживающие творческие способности, физическую активность и интеллектуальный рост. Наборы для творчества, спортивный инвентарь, развивающие игры и головоломки — все это помогает ребенку раскрыть потенциал и укрепить уверенность в себе. Такой подарок не просто порадует, он станет мощным стимулом для дальнейшего развития», — пояснил Кирьянов.

Кроме того, важно учитывать интересы и возраст ребенка, чтобы подарок не только соответствовал его предпочтениям, но и «расширял горизонты».

«Например, для учеников младших классов подойдут комплекты для творчества и обучающие игры, стимулирующие воображение и креативные навыки. Подросткам могут быть интересны кастомные аксессуары, спортивное оборудование или настольные игры для полезного времяпровождения с друзьями. Индивидуальный и трепетный подход усилит эффект от подарка и точно поддержит мотивацию ребенка», — добавил эксперт.

Правильно подобранный подарок — это не просто формальность, а значимый вклад в эмоциональное и интеллектуальное развитие ребенка, способствующий формированию уверенности и стремления к новым достижениям, заключил он.