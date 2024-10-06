Эксперт объяснил, как ребенок может устроиться на работу

Руководитель службы занятости населения Москвы и центра «Профессии будущего» Андрей Тарасов рассказал, что в России школьники могут официально устроиться на работу с 14 лет. При этом речь идет не о постоянной, а почасовой, временной и проектной работе, сообщает «Вечерняя Москва» .

«Продолжительность рабочей недели для подростков до 16 лет, занятых в учебное, а не каникулярное время, составляет 12 часов в неделю — это 2,5 часа в день. Для ребят 16–18 лет — 4 часа в день и 17,5 часа в неделю», — сказал Тарасов.

По словам специалиста, что для трудоустройства 14-летнему ребенку потребуется письменное разрешение одного из родителей, составленного в свободной форме. При этом с 15 лет разрешение не требуется. Также необходим пакет документов, в который входит паспорт, СНИЛС, ИНН, медсправку и трудовую книжку или справку по форме СТД-Р, если подросток уже был официально трудоустроен и документы воинского учета для юношей с 17 лет.

Лица, не достигшие совершеннолетия, не могут быть задействованы в сверхурочной работе, а также в выходные и праздничные дни, а также в ночное время, которое длится с 22:00 до 06:00. Также в процессе оформления трудовых отношений не предусматривается испытательный срок.

Эксперт отметил, что наиболее перспективными отраслями для трудоустройства подростков являются сферы услуг, туризма, индустрии развлечений и гостинично-ресторанного бизнеса.

Тарасов добавил, что размер оплаты труда подростка определяется в зависимости от формата занятости и количества отработанных часов. В среднем он составляет около 50 тыс. рублей в месяц.