Эксперт объяснил, как повысить безопасность при использовании «умных» устройств

Заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев рассказал, что "умные" колонки постоянно анализируют окружающие звуки и собирают данные о пользователях, поэтому для защиты личной информации необходимо регулярно очищать историю голосовых запросов и внимательно относиться к настройкам конфиденциальности, сообщает RT .

Силаев пояснил, что "умные" колонки постоянно «прислушиваются» к окружающей среде в ожидании сигнального слова. После активации устройства голосовые команды отправляются на серверы производителя, где анализируются с помощью нейросетей и машинного обучения.

Эксперт отметил, что современные колонки способны различать голоса и создавать индивидуальные профили для персонализации ответов. Однако многие функции, такие как воспроизведение музыки или ответы на общие вопросы, доступны любому пользователю, а критические команды обычно защищаются ПИН-кодом.

Силаев подчеркнул, что устройства собирают данные о привычках и распорядке дня владельцев, формируя цифровой портрет пользователя. Он рекомендовал регулярно очищать историю голосовых запросов, отключать микрофон, когда колонка не используется, и внимательно настраивать параметры конфиденциальности. По словам эксперта, эти меры помогут снизить риск утечки личной информации.

Силаев также добавил, что функция распознавания тревожных сигналов, таких как плач ребенка или звук разбивающегося стекла, пока несовершенна и не может считаться надежной системой безопасности.

