Эксперт об окончании СВО: РФ не поступится своими принципами и не сдаст позиций

Западным аналитикам надо понимать истину, которую постепенно начали осознавать европейские политики: Россия не поступится своими принципами и не сдаст своих позиций, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Камил Габдуллин.

Ранее МВФ спрогнозировал окончание конфликта на Украине в 2025 году.

«Прогнозы по окончанию конфликта на Украине составляются чуть ли не ежемесячно разными экспертами и аналитиками. Конечно, Международный валютный фонд может заниматься прогнозами, но вопрос о релевантности и точности прогнозов неэкономического характера фонда стоит ребром», — сказал эксперт

Важно понимать, что такие структуры, как МВФ стараются формировать мнение, а иногда и прямо навязывать желаемый образ будущего европейским политикам.

«Прогноз об окончании российско-украинского конфликта в 2025 году выгоден с точки зрения обоснования продолжения выделения средств и оружия ВСУ: немного надо потерпеть и ужаться в средствах, ведь скоро все закончится», — добавил Габдуллин.

По словам политолога, о реалистичных сроках окончания конфликта можно говорить только тогда, когда будут достигнуты главные цели спецоперации.

«Думаю, что МВФ стоит внимательнее следить за новыми экономическими тенденциями, в том числе за активной дедолларизацией, а не рисовать политические прогнозы, не имеющие ничего общего с реальностью», — заключил эксперт.