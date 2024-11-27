Эксперт о башкирском «Хатико»: собака ждет хозяина из-за ритуалов и дрессировки

В Башкирии собака несколько дней прождала своего погибшего на реке Уфе хозяина. Руководитель Деревни ездовых собак «Серебро Севера», президент Международной гонки на собачьих упряжках «Волга Квест» Светлана Семенова заявила, что такое поведение называется «эффект Хатико», сообщает Инфо24.

Этот эффект проявляется, когда пес продолжает ждать ушедшего или погибшего хозяина. Он связан с дрессировкой и ритуалом во взаимоотношениях человека и его питомца.

«На самом деле у собаки с человеком рождается очень интересный контакт, его еще называют ритуалом. Это выработанный способ взаимодействия. Собаки — существа инстинктивные и ритуальные. То есть, скорее всего, у этого человека, который, к сожалению, погиб, был определенный ритуал с собакой», — рассказала Семенова.

Она напомнила об известном случае в Японии, по мотивам которого был создан фильм. Животное привыкло встречать хозяина и вместе с ним идти домой: от этого пес получал положительное эмоции, ему это нравилось, а когда хозяин не вернулся, собака продолжала его ждать.