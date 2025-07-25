Эксперт назвала три ключевых тренда InsurTech

В финансовом секторе до 50% компаний используют различные AI-решения, которые не только оптимизируют операционную деятельность, но и позволяют наращивать прибыль, рассказала вице-президент, руководитель лаборатории финтех и инноваций Страхового Дома ВСК Марина Ляшенко в рамках выступления на форуме финансовых технологий «InfoSpace» в сессии «Финтех будущего: новые горизонты цифровых финансов».

Страховой Дом ВСК активно применяет ИИ. На данный момент порядка 8% прибыли компания получает с использованием ИИ, а уровень проникновения технологии в бизнес-процессы составляет в компании более 15%.

Одним из ключевых трендов FinTech является цифровизация платежных инструментов. Так, Страховой Дом ВСК принимает участие в очередном этапе пилотирования операций с использованием цифрового рубля. На данный момент при помощи цифровой валюты в пилоте можно приобрести полисы каско и ДМС. Совсем недавно ВСК и ДОМ.РФ провели пилотную транзакцию с использованием нового платежного инструмента.

Цифровой рубль открывает новые перспективы для бизнеса — более выгодные тарифы, дополнительные возможности клиентского пути. В компании отметили перспективы применения смарт-контрактов, привязанных к новому платежному средству в направлении государственных закупок, анонс которых сделали на ПМЭФ.

Еще одним важнейшим направлением развития FinTech является работа с данными и все, что с этим связано. В качестве примера можно привести кейс Страхового Дома ВСК по взаимодействию страховщиков, медклиник и информационных систем.

Применение технологий ИИ, включая ИИ+, еще один вектор развития FinTech, который трудно переоценить. Это мультипликатор и ускоритель, который помогает принимать решения в бизнесе.

«Страхование — это партнерский бизнес, поэтому нам критично важно быстро реагировать на потребности партнеров и клиентов, предлагая максимально доступные страховые услуги и сервисы. ВСК завершает переход на новую IT архитектуру, этот шаг позволяет сделать технологические изменения продуктов и сервисов более гибкими, операционные процессы прозрачными и цифровыми. Уверена, что цифровая зрелось, практика работы с данными и готовность к синергии с партнерами в поиске новых бизнес-моделей в ближайшей перспективе для ВСК открывает новые горизонты и возможности освоения новых рынков», — заключила Ляшенко.