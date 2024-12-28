Названы топ-3 метода, которыми работодатели закрывали вакансии в 2024 году

Две трети российских работодателей сегодня переманивают кадры у конкурентов, однако переманивать сотрудников — не лучшая тактика. Дело тут не только в этичности подхода, сообщила РИАМО директор по развитию CRM-системы Talantix Марина Хадина.

«Приглашение возрастных специалистов стало частым способом привлечения сотрудников в 2024 году. Еще не так давно многие компании можно было обвинить в эйджизме при подборе персонала. Однако за последние 3 года 41% российских работодателей пересмотрели требования к возрасту соискателей в сторону его увеличения», — сказала Хадина.

Она подчеркнула, что компаниям необходимо отслеживать не только рыночный уровень оплаты труда и предложения конкурентов, но и социально-демографические тренды. Мировой опыт показывает, что для бизнеса ценны мультивозрастные команды. Сотрудники с большим профессиональным и жизненным опытом часто более мотивированы на долгосрочное сотрудничество с работодателем.

По словам эксперта, еще одним очень популярным, но менее «сложным» методов привлечения сотрудников является хантинг кандидатов. В 2024 году 65% компаний, которые практикуют прямой хантинг сотрудников, закрыли таким образом каждую 10-ю открытую вакансию.

В условиях острого дефицита рабочей силы в РФ следует нанимать кандидатов с недостаточными навыками, но с очевидной мотивацией и перспективой роста. При грамотной работе с такими сотрудниками они способны стать хорошими и лояльными специалистами.

Еще одним из основных методов, к которым прибегали компании для закрытия вакансий в текущем году, оказалось использование внешнего кадрового резерва. В нынешних условиях работодатели все чаще вынуждены обращаться к так называемой «скамейке запасных» и искать сотрудников в базе потенциальных кандидатов. Сегодня формированием внешнего кадрового резерва занимаются 75% российских компаний.

«Мы видим существенные изменения в подходе к работе с кандидатами. Время, когда работодатель мог свободно выбирать из сотен подходящих резюме, прошло. Сегодня, чтобы привлечь специалистов в компанию, требуется больше инструментов, времени и ресурсов», — отметила Хадина.

Сегодня в тренде цифровизация собственной базы соискателей, которую формируют большинство российских работодателей. Создание внешнего кадрового резерва и пересмотр требований к возрасту в сторону увеличения — позитивные тенденции, заключила эксперт.