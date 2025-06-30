Эксперт назвала пять способов получить повышение на работе

«Первый и главный совет — будьте проактивными, проявляйте инициативу. Например, если вы развиваетесь в продажах — предложите новые варианты привлечения клиентов. Те, кто работает с административными задачами, могут продумать способы оптимизации производственных процессов. Важно показать руководству, что вы нацелены на рост внутри организации и не ждете, когда вам дадут указания, а являетесь самостоятельным и ответственным сотрудником», — отметила эксперт.

Она также порекомендовала развивать свои профессиональные навыки и знания, которые могут не только пригодиться в работе, но и продемонстрировать руководству вашу целеустремленность и уверенность в выбранном карьерном пути. По словам Бухваловой, руководители ценят в сотрудниках желание изучать новые технологии и подходы, которые можно применить в работе, так как они могут вывести компанию на новый уровень.



Третий совет от специалиста — больше взаимодействовать с коллегами и проявлять себя в командной работе. Ходите на корпоративы, вместе пейте кофе, поболтайте у кулера в перерыве, предложите свою помощь в рабочем или личном вопросе. Хорошие отношения с товарищами по работе помогут укрепить вашу репутацию, а совместное выполнение задач раскроет вас для них с профессиональной позиции. Впоследствии начальник может поинтересоваться мнением других сотрудников о вас и готовностью работать под вашим началом. В таком случае их положительное мнение может принести большую пользу для вашего повышения.

Кроме того, Бухвалова порекомендовала также изучить опыт работы руководящего звена. Аналитик считает, что такой способ поможет понять, какие профессиональные качества и достижения ценят в организации, а также необходимы для того, чтобы заслужить повышение. Заключительный совет, который дала эксперт, состоит в том, чтобы сконцентрироваться на максимально качественном выполнении нынешних обязательств, но при этом не бояться браться за более сложные задачи.

Такой подход, по ее словам, продемонстрирует профессионализм и ответственность, одновременно покажет начальству ваши готовность к росту и уверенность в своих силах. Не нужно бояться проявлять лидерские качества и выходить из зоны комфорта. Высокая должность требует большой самоотдачи и готовности принимать сложные решения. Завоевав доверие коллег и начальства, можно не только получить заветное повышение, но и открыть совершенно новые пути как для наращивания профессиональных компетенций, так и для карьерного развития.