Эксперт назвала пять пенсионных выплат, которые требуют личного заявления

Несмотря на то, что большинство социальных выплат в России назначается пенсионерам автоматически, существует ряд важных доплат, для получения которых необходимо личное обращение.

Как рассказала агентству «Прайм» старший научный сотрудник лаборатории исследований уровня жизни и социальной защиты РАНХиГС Елена Цацура, от самих граждан требуются заявления и документы для оформления пяти ключевых мер поддержки.

В перечень выплат, требующих активных действий со стороны пенсионера, входят: доплаты за длительный стаж работы, надбавки на содержание нетрудоспособных иждивенцев, дополнительное ежемесячное материальное обеспечение (ДМО) за особые заслуги перед государством, включая награды и почетные звания.

Эксперт подчеркнула, что сведения о наградах пенсионер должен предоставить самостоятельно, так как социальные органы не запрашивают эту информацию в автоматическом порядке.

Кроме того, пенсионерам стоит самостоятельно оформить налоговые вычеты, подав документы через сайт Федеральной налоговой службы или ее отделения. Последней категорией являются региональные доплаты, информацию о которых нужно отслеживать на порталах местных органов власти, чтобы не упустить возможность их получения.

