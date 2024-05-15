Эксперт назвала 3 причины, почему рекрутер может долго не звонить соискателю

Долгое ожидание звонка от рекрутера, как правило, может быть обусловлено забывчивостью и плохой организацией работы, сообщила РИАМО начальник отдела организации трудоустройства специализированного центра занятости «Моя карьера» Екатерина Желябина.

«Не стоит кормить своего внутреннего „самозванца“ необоснованными тревогами, ведь это сильно бьет по самооценке и мешает соискателю на пути поиска работы. Лучше связаться с работодателем и уточнить текущий статус по своей кандидатуре. Долгое ожидание звонка от рекрутера, как правило, может быть обусловлено несколькими причинами. Одна из них — забывчивость и плохая организация работы», — сказала Желябина.

Она добавила, что одна из причин может быть связана, например, с большим объемом работы: рекрутеры заняты проведением собеседований с другими кандидатами, сбором дополнительных данных о соискателях, что исключает возможность вовремя перезвонить.

«Другим фактором может стать неэффективная система управления процессом: рекрутеры могут не иметь точного графика или системы напоминаний, что приводит к нарушению коммуникации с соискателем. Кроме того, молчание работодателя может быть обусловлено отсутствием у него полного понимания о необходимости привлечения нового сотрудника», — рассказала эксперт.

Желябина пояснила, что возможна ситуация, когда кто-то из действующих специалистов готов взять на себя дополнительный функционал. Причиной затяжного ответа могут быть изменения в требованиях к кандидату, о которых рекрутеры не считают необходимым сообщать каждому соискателю, а просто продолжают поиски нового специалиста.

«Возможно рекрутер может считать, что обратная связь с соискателем приведет к конфликтам или негативной реакции, особенно если причины отказа связаны с отсутствием определенных навыков или качеств. Избегая прямого обсуждения этих причин, рекрутер старается сохранить лицо и избежать возможных конфликтов», — отметила специалист.

По опыту Желябиной, третий вариант — рекрутер «придерживает» кандидата, который не подошел на конкретную вакансию, но будет интересен на других позициях.

«Для хорошего рекрутера важно сохранить имидж компании. Поэтому, если кандидат по каким-то причинам не подошел на вакансию, сохранение профиля соискателя позволяет эффективно использовать его потенциал в будущем. Постепенно, в зависимости от изменения потребностей компании, HR-специалист может прийти к выводу, что данный кандидат соответствует требованиям», — заключила она.