Эксперт назвал топ-5 наименее загруженных катков в Москве

Вскоре в Москве начнут открываться катки, которые ежемесячно посещают сотни тысяч отдыхающих. В связи с этим руководитель платформы «МТС Геоэффект» Даниил Матвеев рассказал, какие столичные катки являются самыми популярными и загруженными, а какие подойдут для более спокойного времяпрепровождения.

Мобильный оператор МТС изучил портрет посетителей столичных катков на основе геоданных и Big Data.

По словам эксперта, в прошлом сезоне больше всего людей посещало «ГУМ-каток» на Красной площади, каток в Парке Горького и Таганском парке, а также катки «Красная Пресня» и «Полет во времени» на ВДНХ. Матвеев отметил, что в этих местах традиционно царит шумная атмосфера и собирается много отдыхающих.

«Тем, кто только учится кататься или предпочитает уединенную обстановку, мы советуем обратить внимание на менее оживленные места для фигурного катания. В топ-5 наименее загруженных площадок входят: каток „Полярный“ в парке Фили, „Льдинка“ в ландшафтном парке Митино, каток в Гончаровском парке, „Метелица“ в Бабушкинском парке и каток „Гигант“ в парке Сокольники», — рассказали в МТС.

Матвеев добавил, что за последний сезон молодые люди чаще всего посещали катки «Усадебный» в Воронцовском парке и в саду имени Баумана — там средний возраст катающихся достигал 18-25 лет. Более взрослые москвичи и гости столицы (45-54 года) предпочитали катки на Северном Речном вокзале, в парке Артема Боровика и «Серебряный лед» в Измайловском парке.

В минувшем сезоне 15 открытых катков Москвы собирали до 500 тысяч посетителей каждый месяц. Львиная доля катающихся (90%) — жители Москвы и Подмосковья, однако места отдыха посещали также уроженцы других российских регионов и туристы.

Свой интерес при посещении катков могут найти самые разные люди, подчеркнул Матвеев. Так, московские катки предлагают целый спектр и других активностей — от проведения праздников на своих объектах до бесплатных уроков.