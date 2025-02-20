Эксперт назвал странным милосердием усыпление касаток в Австралии

Генеральный директор Научно-экспедиционного центра по исследованию морских млекопитающих Андрей Болтунов заявил, что не считает гуманной акцией усыпление 90 выброшенных на берег в Австралии касаток, сообщает сайт MK.Ru .

«По всей видимости, чиновники нашли для себя самый простой выход. Обычно экологи и добровольцы всеми силами стараются спасти китообразных, которые по разным причинам оказались на берегу. Поливают их водой, чтобы они не обсыхали. Во время прилива оттаскивают их в воду, чтобы они ушли в море», — сказал Болтунов.

По его словам, до сих пор наука не пришла к единому мнению о причинах выброса морских млекопитающих на берег. Возможно, у них сбивается навигационная система. Попадая на берег, они не считают его непреодолимой преградой, пытаются через нее перескочить и оказываются на мели.

Ранее в Норвегии также убили моржиху Фрейю, которая стала вылезать в гавани в Осло. Местные жители собрали 25 тысяч долларов и поставили ей бронзовый памятник с надписью «За наши грехи».