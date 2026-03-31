Эксперт назвал синхронизацию сообщений в MAX гениальной

Проблема синхронизации истории между устройствами в MAX решена гениально. Разработчики полностью отказались от костыльной привязки к активной сессии смартфона. Об этом РИАМО сообщил IT-эксперт.

По словам эксперта, десктопный, веб- и мобильный клиенты работают абсолютно независимо, общаясь напрямую с распределенным облаком узлов.

«Можно выключить телефон, вытащить сим-карту, и клиент на рабочем ноутбуке продолжит получать сообщения без задержек», — сказал специлист.

При этом кэширование файлов настроено настолько умно, что гигабайтные видеоролики загружаются кусками по мере просмотра, не забивая локальный твердотельный накопитель до отказа.

