Эксперт назвал пять минусов работы в IT-сфере

По словам эксперта, порог входа в российскую IT-отрасль стал выше. Это связано с увеличением списка требований от компаний к кандидатам.

«Зайти в профессию все так же возможно после прохождения специальных курсов или после получения высшего образования в этой сфере, но расти от junior до middle, скорее всего, придется долго, более года. Чтобы задержаться в профессии, нужно постоянно совершенствовать свои знания. У компаний не всегда есть время обучать новичков, и этим придется заниматься самостоятельно», — добавил он.

Быханов уточнил, что работодатели хотят нанимать готовых специалистов.

Также в числе минусов эксперт назвал быстрое выгорание, проблемы со здоровьем, высокая конкуренция и ненормированный график. По его словам, восьмичасовой рабочий день совершенно не подходит специалиста сферы из-за специфики задач.