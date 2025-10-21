Эксперт назвал опасность системы обязательной идентификации для сайтов «18+»

Идея обязательной идентификации пользователей на сайтах с маркировкой «18+» технически осуществима, но крайне рискованна, так как интеграция с государственными базами данных создает угрозу масштабных утечек и кибератак, сообщил РИАМО основатель и руководитель компании «Кибербастион» Владислав Кокунцыков.

«Я считаю, что идея введения обязательной идентификации для доступа к сайтам с маркировкой „18+“ — сложная и неоднозначная задача. С технической точки зрения реализовать такую систему вполне возможно, используя существующие инструменты подтверждения личности — через паспорт, Госуслуги или другие государственные сервисы. Однако на практике ее внедрение связано с множеством проблем и рисков», — сказал Кокунцыков.

Он добавил, что прежде всего, создание такой системы потребует масштабной интеграции с государственными базами данных, что повлечет за собой значительные временные и финансовые затраты.

«Еще один важный аспект — это безопасность системы. Централизованный сбор личных данных увеличивает риски кибератак. Даже при современных мерах защиты возможны утечки информации, взломы баз данных и неправомерное использование личных данных. Это может привести к серьезным последствиям для пользователей — кражам, мошенничеству и другим злоупотреблениям», — отметил эксперт.

По его оценке, подобная инициатива требует очень тщательного подхода. Важно реализовать защиту несовершеннолетних.

«Возможно, более эффективным было бы развитие автоматических фильтров и образовательных программ, а не централизованных механизмов подтверждения личности. Любое решение должно быть взвешенным — с учетом всех рисков и мер по обеспечению безопасности и защиты данных граждан», — заключил специалист.

Общественная палата России предложила инициативу по введению идентификации по паспорту для контента 18+ в интернете. Таким образом правительство надеется благотворно влиять на психологическое состояние подростков. Доступ к такому контенту будет доступен после идентификации по паспорту, водительским правам или через банковские данные.

