Эксперт назвал факторы, снижающие срок службы беспрводных наушников

Главный редактор IT-издания Runet Владимир Зыков рассказал, что сокращает срок службы беспроводных наушников и как продлить работу их батареи, сообщает RT .

В среднем аккумуляторы беспроводных наушников рассчитаны на 300–500 циклов зарядки. Однако условия эксплуатации могут заметно сократить этот срок.

«Холод, действительно, влияет. Если часто слушать музыку при минусовой температуре, батарея изнашивается заметно быстрее. Плюс перепады температуры, когда с улицы заходишь в тепло, могут давать конденсат внутри», — поделился он.

Эксперт добавил, что вред устройству наносит и жара.

«Если оставлять наушники на солнце или в машине летом, аккумулятор деградирует тоже быстро. Лучше заряжать их при обычной комнатной температуре и не перегревать», — посоветовал он.

По словам Зыкова, негативно сказываются и полный разряд, и постоянная зарядка до 100%.

«Когда наушники полностью разряжаются, это лишний стресс для батареи. Постоянно держать их на зарядке тоже нехорошо. Идеально — заряжать до 80% и разряжать до 20%. Это сложно контролировать, но хотя бы нужно не доводить до полного нуля», — заключил он.

