Эксперт назвал допустимый уровень ошибок искусственного интеллекта

Специалист по искусственному интеллекту, сооснователь Академии искусственного интеллекта AiAcademy Александр Горный подчеркнул, что ключевой момент заключается не в наличии ошибок у ИИ, а в том, чтобы их количество не превышало человеческие показатели. Об этом сообщает радио Sputnik.

«Бывают некоторые виды деятельности, когда ошибаться нельзя. Операция на сердце должна быть абсолютно правильной. Но очень много видов деятельности вполне допускают, что 10% будут ошибки, а 90% мы сделаем правду, и это всех абсолютно устраивает», — отметил в эфире радио Sputnik Александр Горный.

По его мнению, ключевой навык сегодня — осознавать, что практически любую задачу можно выполнить быстрее, решение любого вопроса можно ускорить благодаря искусственному интеллекту. Грамотно составленный запрос даёт дополнительные 3% эффективности к самому факту обращения к ИИ.