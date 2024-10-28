Эксперт: Модернизация набережных содействует созданию новых общественных пространств

За время проведения масштабного проекта по благоустройству столичных набережных с 2011 года в порядок привели уже 50, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале . Директор партнерских программ CM International Ольга Ахсянова подчеркнула роль обновленных набережных в формировании новых центров притяжения в столице.

«Строим и запускаем новые причалы, пустующие или заброшенные земельные участки преображаем в парковые зоны и пространства для отдыха, укрепляем берега, озеленяем и возводим новую инфраструктуру для горожан», — рассказал Собянин.

Глава города отметил происходящие изменения пространств на Крутицкой и Пушкинской набережных, прибрежных территориях от Строгинского моста до МКАД, а также у реки вдоль музея-заповедника «Коломенское». Также обустроят участки от театра «Мастерская П. Н. Фоменко» до Филевского парка и вблизи Братеевского каскадного парка.

Шелепихинскую и Карамышевскую набережные закончат в ближайшие годы. Также планируется благоустройство еще более 85 км набережных.

По словам директора партнерских программ CM International Ольги Ахсяновой, набережные в Москве представляют собой уникальный тип общественных пространств, которые в последнее время обретают обновленный облик. Главной доминантой этих зон является вода, что естественным образом привлекает как горожан, так и туристов. Это создает постоянный поток посетителей, поэтому важно лишь грамотно перераспределять его и разрабатывать новые места для создания уникального опыта.

«Современные набережные становятся более значимыми для города, чем просто транзитные маршруты. Они служат связующим элементом для вело- и беговых маршрутов, как, например, в Лужниках, а также становятся площадками для культурных событий, таких как вернисажи в парке Музеон или зимний каток в Парке Горького», — сказала Ахсянова.

Эксперт уточнила, что в рамках обновления парка Коломенское ведется создание общественных пространств, которые будут всесезонными: в летнее время они будут использоваться для прогулок и спортивных мероприятий, а зимой станут местом для «видового» катка. В Филевском парке с появлением новых мостов набережная станет важной транспортной связью между районами, что, в свою очередь, будет способствовать развитию дополнительной инфраструктуры и сервисов.

«Таким образом, набережные Москвы становятся не только местом отдыха, но и центром притяжения для различных социальных активностей и культурных мероприятий», — добавила Ахсянова.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о создании новой зеленой зоны в ЮЗАО.

«В Обручевском районе появится новая зеленая зона — благоустроенное пешеходное пространство площадью 0,82 га. Его создадут в рамках реорганизации неэффективно используемой территории площадью 9,31 га по программе комплексного развития территорий (КРТ). Бульвар пройдет от улицы Архитектора Власова вдоль Проектируемого проезда № 7515 до улицы Академика Челомея. Местные жители, а также сотрудники расположенных в этом районе города учреждений получат новое место для прогулок и отдыха», — отметил Ефимов.