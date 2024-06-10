Эксперт: Мневниковская пойма станет популярным местом отдыха у москвичей

В столице продолжается реализация масштабного проекта — развития Мневниковской поймы. Проект интеграции поймы в городское пространство — особенный и ответственный, сообщил вице-президент МТПП по работе с предпринимательским сообществом Александр Крутов.

Сейчас на территории активно строят офисы, спортивный кластер и жилье, сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Долгое время застройка поймы качественно не менялась и, казалось, потерялась во времени и пространстве. С одной стороны пейзаж высоток „Москва-Сити“, с другой — Крылатское и комплекс спортивных объектов, соединенных с центром города Живописным мостом. С появлением новых мостов, развитием метро и наземного транспорта территория регенерируется и приобретет новое качество, уверен, что она станет популярной у ценителей городского комфорта с заботой об экологии», — отметил Крутов.

Он добавил, что политика города по вовлечению в экономической оборот «забытых» речных набережных полностью оправдывает себя и на этой территории, открывая москвичам удивительные возможности.

Сейчас идет утверждение благоустройства набережных, на которых можно будет с комфортом заниматься спортом и гулять.

Чтобы интегрировать пойму в транспортную сеть Москвы, строят развязки и дороги. Самыми большими из них являются путепровод через основной ход Северо-Западной хорды в сторону Рублевского шоссе, 2 велопешеходных моста в сторону парка «Фили» и через Москву-реку на Островной улице, а также 2 моста через Москву-реку рядом с Новозаводской улицей и на створе улицы Мясищева.

Ранее в районе открыли 2 станции метро БКЛ — «Терехово» и «Мневники».

Новыми транспортными маршрутами между собой свяжутся Татаровская и Мневниковская поймы.