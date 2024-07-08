Эксперт Михайлова рассказала о важности господдержки семей в России

Семья не первый год лидирует в списке важнейших для жителей России ценностей наряду с патриотизмом и гуманизмом. Президент России Владимир Путин не раз высказывал тезис о том, что «Россия – это семья семей». Об этом РИАМО сообщила политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Анна Михайлова.

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности, который имеет давнюю историческую традицию. По указу президента России в 2022 году праздник получил статус официального, что сделало его частью государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

«Замечу, что традиционные ценности – важнейшее связующее звено между поколениями, которое не только определяет идентичность русского народа, но и задает вектор развития российского общества», - сказала политолог.

Согласно ВЦИОМ, для 45% граждан РФ крепкая семья, построенная на принципах любви и взаимопонимания, а также заботы о детях и уважении к старшим, – это ценности вне времени, общие для разных поколений россиян. Для половины россиян идеальная семья – это полная многодетная семья, где взаимодействие между ее членами строится на принципах равенства и гармонии.

«По инициативе президента России появилась правовая основа для закрепления традиционных ценностей как стратегического национального приоритета и реализации политики по их сохранению и укреплению. Многое делается для поддержки российских семей и улучшения демографической обстановки. Так, в 2024 году расширена господдержка многодетных сетей, статус которых теперь закреплен указом президента РФ», - добавила эксперт.

Важный вклад в поддержку российских семей должен внести национальный проект «Семья», объявленный президентом России в 2024 году. Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова на презентации национального проекта отметила, что главной его задачей станет «обеспечение устойчивого роста рождаемости, увеличение числа многодетных семей и рост благосостояния таких семей».

Среди основных направлений нацпроекта «Семья» – совершенствование целостной системы поддержки семей с детьми, охрана здоровья, решение жилищной проблемы, повышение доступности образования, создание условий для профессиональной реализации, развитие социальных услуг, укрепление института семьи. Предусмотрен в нацпрограмме и региональный компонент.