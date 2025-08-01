Эксперт Михайлова рассказала, как подготовить дом к осени

Окончание дачного сезона — важный этап подготовки дома к холодам. Чтобы избежать неприятных сюрпризов и создать комфортную атмосферу, нужно провести несколько важных действий. Как это сделать, сообщила РИАМО эксперт товарной категории дом и сад компании modi Татьяна Михайлова.

«Уборка в конце дачного сезона — это не просто общее приведение в порядок, это важный шаг для поддержания хорошего состояния дома. Протирайте окна и двери, удаляйте пыль с мебели и ковров, тщательно очищайте текстиль и мягкую мебель. Так вы предотвратите впитывание влаги, которая может привести к появлению плесени, а также избавитесь от возможных неприятных запахов», — пояснила Татьяна Михайлова.

Что касается хранения вещей: важно подготовить с учетом смены времени года и погоды. Сезонные вещи, такие как летняя одежда, обувь, инструменты и другое, стоит хранить в контейнерах, защищая их от влаги и пыли. Для этого подойдут плотные коробки, органайзеры или тканевые ящики с застежками. Так, вещи будут защищены от воздействия холода, а пространство в доме не будет загромождено.

«Окончание лета — отличная возможность обновить интерьер и приобрести новые декоративные элементы. Можно заменить летний текстильные на теплые и уютные пледы и подушки для семейных посиделок. Сезонные аксессуары не только создадут приятную атмосферу в доме, но и помогут поддерживать порядок», — посоветовала эксперт.

Правильная подготовка дачи к началу осени — ревизия в кладовках, уборка ненужных вещей, приобретение новых и организация хранения — облегчит смену сезонов и повысит желание приезжать на дачу круглогодично.