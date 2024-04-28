Эксперт Мезенцев предупредил, за какие растения дачника могут оштрафовать

Российским дачникам нужно помнить, что не все цветы можно выращивать на участке, и лучше провести ревизию клумб и грядок, сообщил директор департамента недвижимости федерального проекта «Цифровые СНТ» Федор Мезенцев.

Он уточнил, что на своем участке нельзя выращивать ипомею трехцветную. Например, если на участке выявят от 10 до 100 лиан этого цветка, то владельца могут оштрафовать на сумму до 5 тыс. рублей или ему может грозить административный арест на 15 суток. Если найдут свыше 100 лиан, то это уже уголовное преступление, за него могут лишить свободы на срок до 2 лет.

«Но для того, чтобы возникла ответственность, должен быть умысел, надо доказать, что это растение специально культивировалось», — пояснил Мезенцев в эфире радио Sputnik.

По его словам, поводом обратиться в полицию может служить тот факт, что сосед никого не пускает на участок, огораживается высокими заборами, а также если ночью к нему приезжают автомобили.

Как уточнил эксперт, еще дачника могут оштрафовать за сорняки на сумму до 5 тыс. рублей. При этом труднее всего избавиться от борщевика на участке. Его нужно уничтожать как минимум 7 лет. Семена этого растения всходят в разный период, зонтики также созревают в разное время. Это живучее растение. Лучше всего выкапывать его с корнем.