Эксперт Медведев рассказал о современных тенденциях в малой энергетике
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В малой энергетике сейчас идет изменение и оборудования, и игроков рынка, сообщил РИАМО генеральный директор ПСМ Андрей Медведев.
По словам эксперта, сам рынок тоже в целом вырос, потому что довольно много инфраструктурных проектов, которые реализуются — это и строительство больших заводов СПГ, это и центры обработки данных, и разведка новых золоторудных месторождений и так далее.
«В целом рост нашей компании на этом рынке обусловлен не тем, что там кратно рынок вырос, а именно в том, что наша доля рынка существенно выросла в будущем. Наверное, это сильно зависит целиком от экономической ситуации в стране», — сказал Медведев.
Новейшие технологии упрощают многие рутинные процессы и способствуют более эффективному повышению уровня квалификации медицинских работников
«Многим требуется в ближайшие годы довольно глобальная замена оборудования», — добавил гендиректор ПСМ.