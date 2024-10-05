Эксперт Медведев рассказал о современных тенденциях в малой энергетике

По словам эксперта, сам рынок тоже в целом вырос, потому что довольно много инфраструктурных проектов, которые реализуются — это и строительство больших заводов СПГ, это и центры обработки данных, и разведка новых золоторудных месторождений и так далее.

«В целом рост нашей компании на этом рынке обусловлен не тем, что там кратно рынок вырос, а именно в том, что наша доля рынка существенно выросла в будущем. Наверное, это сильно зависит целиком от экономической ситуации в стране», — сказал Медведев.

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«Многим требуется в ближайшие годы довольно глобальная замена оборудования», — добавил гендиректор ПСМ.