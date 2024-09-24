Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в интервью на «Соловьев Live» предположил, что Украина может начать производство дальнобойных ракет на своей территории, используя западные компоненты под видом продукции своего ВПК. Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Масликов заявил, что украинские специалисты сейчас не располагают ресурсами для разработки дальнобойного оружия собственного производства, сообщает Общественное телевидение России .

Эксперт напомнил, что в Днепре, ранее известном как Днепропетровск, существовала сильная школа конструирования. Хотя в определенной мере она утратила свою прежнюю мощь, украинцы частично прилагают усилия для ее возрождения.

Однако, по мнению Масликова, в данный момент они не способны разработать технику такого уровня. У страны отсутствуют такие возможности на сегодняшний день.

«По всей вероятности, это просто те самые американские ракеты, на которые положили „жовто-блакитную“ краску, поставили эту вилку штампом и сказали, что это украинские. Назвали ее „паляницей“. Скорее всего, наверняка все к этому идет», — убежден военный эксперт.