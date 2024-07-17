Эксперт Махмутова объяснила роль HR-проектов в благополучии сотрудников

Современные HR-проекты сосредоточены на всестороннем улучшении благополучия сотрудников, охватывая широкий спектр мероприятий от профессионального развития до личной поддержки, сообщила РИАМО HR-консультант и эксперт по управлению человеческими ресурсами, член Ассоциации консультантов по подбору персонала (АКПП), лауреат премии People Awards 2024 в номинации «HR-эксперт года» по версии журнала Teens and People Диана Махмутова.

«Корпоративные программы психологической поддержки предлагают услуги терапевтов и психологов, помогающих справляться с рабочими и личными стрессовыми ситуациями. Финансовое консультирование направлено на управление финансами сотрудников, обеспечивая им уверенность в будущем. Консультации с юристами и карьерный коучинг способствуют их спокойствию и профессиональному росту», — пояснила эксперт.

Она добавила, что инициативы, такие как гибкие графики и удаленная работа, помогают сотрудникам лучше балансировать личную жизнь и труд. Программы менторства поддерживают менее опытных коллег, способствуя их адаптации и развитию в организации.

«Одним из важнейших элементов HR-проектов являются конфиденциальные консультации, доступные через внешние платформы партнеров. Сотрудники могут обсуждать личные и профессиональные проблемы с квалифицированными специалистами анонимно. Онлайн-консультации и телефонные линии доверия обеспечивают доступ к специалистам, поддерживая сотрудников в сложных ситуациях», — сказала Махмутова.

По ее словам, тимбилдинги и выездные мероприятия играют ключевую роль в укреплении команды и создании устойчивых взаимоотношений среди сотрудников. Корпоративные тренинги и обучения направлены на развитие навыков и умение работать в команде. Спортмероприятия способствуют поддержанию физической формы и командного духа.

Участие в благотворительных и социальных акциях, по мнению эксперта, укрепляет коллектив через совместное волонтерство. Культурные мероприятия, включая посещения театров, кино, музеев и выставок, способствуют общению и взаимодействию сотрудников вне работы, создавая дружескую атмосферу и улучшая командную сплоченность.

Она подчеркнула, что признание заслуг сотрудников и их поддержка являются важными элементами создания здоровой рабочей среды. Способы признания включают: финансовые, оральные поощрения, профессиональное развитие, а еще гибкость и льготы.