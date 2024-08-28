Эксперт Лялина: в IT-компаниях новых сотрудников встречают как «котиков»

Формирование и поддержание здоровой корпоративной культуры является ключевым фактором для удержания сотрудников и создания успешной и продуктивной рабочей среды. В этом отношении полезен опыт IT-компаний, которые к вновь нанятым сотрудникам проявляют эффективные методы удержания, сообщила РИАМО эксперт Moscow Business School в области HR, бизнес-тренер, член Национального союза кадровиков Ирина Лялина.

Исследование, проведенное на портале hh.ru, показало, что 40% россиян в первые месяцы после трудоустройства задумывались об увольнении. Для компаний важно не допустить этого, и весомым фактором может послужить грамотно выстроенная корпоративная культура. Она включает в себя множество факторов: от взаимоотношений между руководителем и подчиненным до удовлетворения базовых потребностей сотрудников, уважение их работы и признание, подчеркнула эксперт.

«„Котики“ – образ опеки и беззащитности – держат первые позиции рейтинга по популярности у маркетологов не первое десятилетие. Если перенести метафорическое значение „котика“ на вновь нанятого сотрудника, то становится очевидной доброжелательность корпоративной культуры компании, а именно: поддержка, забота о режиме и „угощение вкусняшками“. Такой подход работает лучше, чем любые формальные программы адаптации», — отметила Лялина.

По ее мнению, если компания проявляет заботу и внимание к новичкам, прощает незначительные ошибки и создает комфортные условия труда, это способствует формированию позитивной корпоративной культуры. Однако для этого необходимо не только развивать корпоративную культуру, но и учитывать экономические показатели рентабельности и окупаемости затрат на сотрудника.

Особо следует отметить опыт IT-компаний, где вопросы удержания сотрудников проработаны на высоком уровне и могут служить пищей для размышления об их применении в иных областях бизнеса, заявила эксперт.

В этих компаниях создаются условия для командной работы, проводятся неформальные корпоративные мероприятия, организуются места для общения и отдыха. Есть масса возможностей для самореализации за рамками компании, например, участие в социальных проектах, а также позиция работодателя с заботой о здоровье как самого сотрудника, так и членов их семей. Но наиболее весомый фактор — культура взаимоотношений и обратная связь с руководством, его доступность при решении рабочих и личных вопросов.

«Во всех этих процессах новички не чувствуют себя ущемленными по сравнению с более опытными коллегами. Это и есть суть успешной корпоративной культуры — когда каждый сотрудник чувствует себя частью команды и получает поддержку с первых дней работы», — подчеркивает Лялина.