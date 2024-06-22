Эксперт Лесюк рассказала о роли женщин на СВО

«С 2014 года Донбасс остается зоной боевых действий. А это всегда еще и те, кто не вернулся с поля боя, много искалеченных судеб и много боли. В этих условиях все равно продолжается жизнь. Думаю, что женщина должна быть поддержкой и опорой для мужчины. А для женщин Донбасса этот тезис имеет особый оттенок, поскольку их нежность, мягкость и женственность непосредственно сопряжены с повседневным героизмом и стойкостью. Проект призван показать это внутреннее противоречие», — сказала Лесюк.

По словам эксперта, если взглянуть в ретроспективе, то не случайно одним из памятников по итогам Великой Отечественной войны стал «Родина-мать зовет!» в Волгограде. Мужество женщины не всегда сопряжено с оружием и физической силой, в первую очередь это умение творить жизнь даже там, где вокруг царит смерть.

«В условиях СВО мы видим большой отклик и запрос помогать от женщин. Существует много волонтерских организаций, проходят сборы гуманитарной помощи и многие другие форматы участия», — добавила политолог.

Одним из проектов стал фонд «Защитники отечества», а его глава — Анна Цивилева — была назначена замминистра обороны РФ.

«Стоит также отметить, что есть значительное количество военкоров среди женщин. А есть и те, кто непосредственно несет военную службу и участвует в СВО. В данном случае не применима фраза „не женское это дело“, поскольку, на самом деле, это реалии, которые общие для всех: для мужчин и для женщин», — обозначила эксперт.

Она добавила, что каждый по-своему видит в реалиях СВО свое участие. И женщины, как правило, становятся символом родного дома, в котором любят и ждут.