Эксперт Ларина рассказала, каким должен быть современный осенний маникюр

Раньше с приближением осени большинство мастеров доставали забытые летом гель-лаки оттенков бордо, хаки, все оттенки шоколадного и черного. Сейчас тренд на натуральность продолжает будоражить сердца женщин всех возрастов. Прошлогодний OLD MONEY достиг новых высот и теперь самый трендовый маникюр — это не только все оттенки нюда, но и полностью «голые» ногти, заявила РИАМО сертифицированный инструктор по пилочному маникюру компании Vabrazive, спикер международных конференций и преподаватель Натали Ларина.

«Это связано в первую очередь с удобством и с экономией времени. Больше не нужно продумывать образ, чтобы он сочетался с макияжем и с цветом ногтей. Натуральные и ухоженные ногти прекрасно смотрятся с любым стилем», — рассказала Ларина.

Она уточнила, что просто снять покрытие — недостаточно для ухоженности рук. Ногти после долгой носки гель-лака зачастую выглядят не очень хорошо. Здесь на помощь приходит уже полюбившийся многим пилочный маникюр с возможностью полировки натуральной ногтевой пластины воском и уходовой полировкой пальчиков.

«Все больше блогеров, артистов и прочих медийных личностей переходят на пилочный маникюр без покрытия, заботясь о здоровье своих ногтей и кожи вокруг них. После полировки пальчиков руки выглядят дорого, нежно и ухоженно, а ногти блестят натуральным и здоровым глянцем», — отметила эксперт.

Для тех же, кто все же предпочитает гель-лак, осенью будут актуальны спокойные и приглушенные цвета: все оттенки серого, бежевого, пудровые, нюдовые и полупрозрачные розовые. Для любителей маникюра поярче существуют благородные винные оттенки или цвет марсала. По мнению мастера, это вечная осенняя классика.

«В общем тот самый дорогой маникюр без излишеств, кричащих цветов и страз из 00-х, который тоже будет сочетаться с любым образом. Пилочный маникюр, о котором я уже говорила, можно дополнить любым покрытием», — подчеркнула она.

Главное правило, по словам мастера, не переусердствовать с толщиной покрытия. Толстые «плюшки» на ногтях — это моветон. Технологии и новые обучения позволяют делать покрытие гелем, сохраняя прочность и изящную тонкость ногтей. Тонкие, без экстремальной длины, спокойного цвета ногти и нежные, ухоженные руки — вот главный тренд этой осени, заключила Ларина.