Руководство Венгрии придерживается курса на многополярность и взаимовыгодное сотрудничество со всеми возможными политическими игроками. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Кирилл Котов.

Ранее власти Венгрии заявили, что упрощают правила въезда для граждан РФ и Белоруссии. Речь идет о так называемой программе «национальная карта» — для желающих работать в Венгрии в течение двух лет с возможностью продления.

«Разумеется, что такой подход не устраивает как страны ЕС, так и США. ЕС как структура давно дискредитировала себя и выступает как вассал Соединенных Штатов. Практически все действия Евросоюза согласовываются в Белом доме», — сказал эксперт.

По его словам, Виктор Орбан один из немногочисленных европейских политиков, которые готовы рисковать для благополучия своей страны и идти на конфронтацию с коллективным западом.

«Политик уже доказал, что является самостоятельной фигурой, способной выбивать условия, выгодные для своей страны и не находится в вассальном положении. Более того, он действует в юридических рамках через право вето в решении общеевропейских вопросов», — добавил Котов.

Многополярность венгров идет им только на руку и открывает глаза другим странам, вынужденным жертвовать своим благополучием, качеством и уровнем жизни граждан ради удовлетворений амбиций политиков из Белого дома.