сегодня в 09:30

Космический аппарат «Восток-1» представлял собой подлинную вершину инженерной и передовой астрономической мысли середины XX века. Об этом РИАМО сообщил репетитор по физике и астрономии Олег Мясницкий.

Для вывода этой капсулы огромной массой более 4,5 тонны на строго расчетную орбиту потребовалась мощнейшая ракета-носитель, использующая принцип многоступенчатости.

«Эта гениальная идея, ранее математически обоснованная Константином Циолковским, является единственным эффективным способом преодолеть гравитацию Земли при использовании химических ракетных двигателей. Отбрасывая отработанные ступени по мере набора высоты, ракета избавлялась от лишней мертвой массы, что позволяло полезной нагрузке достичь необходимой орбитальной скорости», — объяснил Мясницкий.

По словам эксперта, успех исторического полета 12 апреля 1961 года неопровержимо доказал состоятельность этой технологии на практике. Современные сверхтяжелые ракеты, выводящие на орбиту многотонные модули станций или отправляющие исследовательские зонды к дальним планетам Солнечной системы, до сих пор используют эти фундаментальные принципы баллистики.

