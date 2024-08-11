Завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, эксперт ассоциации военных политологов Андрей Кошкин отметил, что ВСУ совершили террористическую вылазку в Курскую область РФ, провокацию, которую сейчас обсуждают многие эксперты н Западе. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Все политологи считают: несмотря на мощные ресурсы, которые закладывала Украина в это наступление, в итоге никакой выгоды она для себя не получит. Украинцы лишь сиюминутно смогли показать своим западным союзникам и США, что они еще способны влиять на газовую политику в Европе», — сказал Кошкин.

По его словам, Киев думал, что сможет использовать результат атаки для получения допфинансирования от западных стран. Украина хочет показать союзникам, что ее армия что-то могут, им нужно вооружение.

Специалист уточнил, что в целом эксперт дают тупиковую оценку завершению этой атаки. Они считают, что будут разрушены оставшиеся минимальные возможности, которые имелись у ВСУ.

С 6 августа противник активно атакует территорию Курской области. Боевики ВСУ бьют по мирным жителям и гражданским объектам. Есть убитые и раненые, в том числе и дети. ВС РФ выдавливают украинскую армию с приграничной территории, уничтожая ее бойцов и военную технику.