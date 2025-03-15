Эксперт Косарев: нейросети и ИИ стали использовать для обмана россиян

Эксперт в области кибербезопасности, руководитель компании «Форс технологии» Борис Косарев в беседе с РИАМО сообщил, что мошенники все чаще стали применять искусственный интеллект и нейросети в своих преступлениях.

«Все нормы безопасности давно известны. Когда мы говорим о новой уловке мошенников, мы уводим внимание от главного, от того, что они используют методику „взлома человеческого сознания“, основанной на знании его персональных данных», — сказал Косарев.

Он напомнил, что недавно глава Следственного комитета Александр Бастрыкин говорил о необходимости ужесточения наказания за использование искусственного интеллекта в преступных целях.

Не секрет, что происходило немало утечек крупных баз данных россиян. Мошенники могут найти подход к любому человеку проанализировав его с помощью ИИ, пояснил эксперт.