Эксперт Клименко раскрыл, почему Telegram стал популярен

Глава Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко назвал Telegram хорошим продуктом. По словам эксперта, создатель мессенджера Павел Дуров также является умелым маркетологом, который придумал легенду тайны и надежности своего детища, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

Клименко уверен, что Telegram обрел широкую популярность благодаря удобным механизмам и может работать на любом гаджете.

«А если мы с вами посмотрим, например, на WhatsApp, то он привязан только к телефону, ну, сейчас иногда можно поставить на четыре устройства. Вроде мелочь, пустяк, но вроде бы и нет», — пояснил специалист.

Также Клименко обратил внимание на чат-боты, которых больше нигде нет, и на высокую скорость доставки информации. Он считает, что благодаря удачным функциям Telegram сегодня находится вне конкуренции.