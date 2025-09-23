Эксперт: кибермошенники стремятся вредить россиянам, а не зарабатывать

Директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar Aura (ГК «Солар») Александр Вураско сообщил, что кибермошенники последние годы ставят себе цель вредить России, а финансовая выгода для них ушла на второй план.

«Последние несколько лет мы наблюдаем существенное увеличение кибератак по всем фронтам. Это связано с изменением вектора мотивации киберпреступников. Если пять лет тому назад это было желание финансовой выгоды, то сейчас на первый план выходит стремление навредить нашей стране и экономике», — отметил Вураско, выступая на пресс-конференции о цифровой безопасности.

По его словам, сейчас на рынке киберпреступности не осталось одиночек. Сегодня работают крупные организованные структуры, у которых модель выстроена по принципу международных компаний.

