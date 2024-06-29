Эксперт Юрманова: в России существует ряд возможностей для молодежи

В России существует ряд возможностей для молодежи в различных областях: в образовании, карьере, культуре, спорте и предпринимательстве, сообщила РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Полина Юрманова.

«Молодежь имеет возможность получить качественное образование в университетах и колледжах. Важно отметить, что государство активно поддерживает программы стажировок, обменов и трудоустройства для молодежи, - сказала политолог.

Действуют различные государственные программы поддержки молодежного предпринимательства и самозанятости, а также программы поддержки стартапов, обучения предпринимательским навыкам и финансовой грамотности.

«Отдельно хочется отметить развитие сферы науки и достижения молодых ученых. Например, команда молодых ученых разрабатывает наноспутники и отправляет их в космос. Волгоградский ученый Алексей Дроботов разработал 5-D принтер. В ННГУ им. Н. И. Лобачевского создали уникальное соединение для фотодинамической терапии рака», - добавила эксперт.

При этом государство оказывает поддержку развитию науки и молодых ученых. Так, в рамках государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» государство тратит в год на гражданскую науку и высшее образование около 1 трлн 200 млрд рублей. В 2022 году это было 1,1 трлн, в 2023 году – 1,2 трлн, в 2024 – 1,3 трлн. Это финансирование покрывает всю сферу исследований и высшее образование.

Внутри самой программы есть специализированный проект, который называется нацпроект «Наука и университеты». В этом году на него выделено 160 млрд.

«Государство и различные общественные организации продолжают работать над созданием новых программ и инициатив, направленных на поддержку и развитие молодежи в различных областях», - заключила Юрманова.