Эксперт Юрманова рассказала о новом месте гордости России

Завершилась работа одного из самых грандиозных проектов современной России. Менее чем за год международная выставка-форум «Россия» вошла в топ-10 самых посещаемых мест мира. Об этом РИАМО сообщила политолог, член экспертного клуба «Дигория» Полина Юрманова.

«Действительно, это один из самых масштабных проектов последних лет. Ее организовали, чтобы показать важнейшие достижения страны в различных отраслях. Цифры говорят сами за себя: за время работы выставку посетили более 18 миллионов человек, было проведено более 17 тысяч культурных, деловых, образовательных и спортивных мероприятий, экспозиции на выставке представили 89 российских регионов», - сказала политолог.

Рекорд по посещаемости был поставлен в первый же день: 4 ноября выставку посетило 192 тысяч человек. Но день закрытия перекрыл этот рекорд отметкой в 200 тысяч посетителей.

На закрытии вручались награды регионам, а также средствам массовой информации, освещавшим работу «России». Важно отметить, что за время работы экспозиции было организовано множество значимых образовательных, развлекательных и иных мероприятий.

«Выставку хотелось посещать неоднократно. Действительно, организаторам удалось создать уникальное место силы и притяжения, куда хотелось возвращаться снова и снова. Такая возможность у россиян будет, ведь Владимир Путин подписал распоряжение о создании Национального центра на базе выставки «Россия» на ВДНХ. Экспонаты переедут в «Экспоцентр» у «Москвы-Сити», - обозначила эксперт.

Национальный центр «Россия» станет закономерным продолжением выставки. При подготовке проекта центра его авторы изучили лучшие практики создания общественных пространств и точек притяжения с опорой на богатую выставочную традицию нашей страны.

«Эта инновационная площадка станет местом гордости и великих достижений России. Важно, что Национальный центр станет территорией диалога и поиска вдохновения для новых свершений во всех сферах жизни, в том числе, в области самореализации детей и молодежи», - заключила Юрманова.