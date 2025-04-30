Эксперт из Бразилии Рюдигер подвел итоги Открытого диалога в Москве

Эксперт Открытого диалога из Бразилии, генеральный директор Tanssi Foundation Тиаго Рюдигер признался, что поражен масштабностью и количеством участников мероприятия, сообщается в Telegram-канале НЦ «Россия».

Он поблагодарил участников и организаторов Открытого диалога, отметив, что все прошло «великолепно». По его мнению, слово «спасибо» отражает тот опыт, который гости получили на мероприятии.

Рюдигер признался, что его поразила широкая география участников. Он также отметил, что Открытый диалог — одно из лучших мероприятий в плане организации, в которых он когда-либо участвовал.

«Я читал эссе и сам многому научился. Это тоже поразило: разнообразие тем — и микро, и макро, и региональные вопросы», — сказал эксперт.

Масштабный международный Открытый диалог «Будущее мира: новая платформа глобального роста» проходит в НЦ «Россия» с 28 по 30 апреля. Участники мероприятия обсуждают будущее мировой экономики.