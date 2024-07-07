Эксперт Иванов рассказал, как выбрать солнцезащитные очки

Эксперт в сфере оптики, член Международной оптической ассоциации Алексей Иванов рассказал, что солнцезащитные очки лучше покупать в специализированных магазинах и авторизованных оптиках, сообщает радио Sputnik.

По словам эксперта, человек должен попросить, чтобы в магазине при нем проверили уровень прохождения ультрафиолета в конкретных очках.

«Выбирайте очки, которые имеют обозначение UV380 или UV400 с затемнением третьей-четвертой категории. Выбирать оправу необходимо с правильной посадкой, чтобы солнечные лучи не могли попасть в глаз. И самое главное — не экономить на очках. Я бы обратил внимание на категорию от 2 тыс. рублей и выше», — рассказал он.

По мнению эксперта, чем дороже очки, тем больше шанс того, что они будут защищать глаза.

Иванов посоветовал хранить очки в футлярах, чтобы избежать механических повреждений.